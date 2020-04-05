SECONDA VITTIMA DI CORONAVIRUS A BELPASSO

Belpasso piange una seconda vittima a causa del coronavirus. Si tratta del dottor Pippo Vasta, medico molto noto in città e nel comprensorio.A dare la triste notizia anche un post del sindaco, Daniel...

Belpasso piange una seconda vittima a causa del coronavirus. Si tratta del dottor Pippo Vasta, medico molto noto in città e nel comprensorio.

A dare la triste notizia anche un post del sindaco, Daniele Motta: Mi è appena giunta la terribile notizia della morte dell'amico Pippo Vasta. Alla famiglia porgo il mio personale cordoglio e quello di tutta l'Amministrazione Comunale. Pippo è stato il mio medico, un amico, un compagno di polica e ha rivestito il ruolo di consigliere e Presidente del Consiglio Comunale presso il nostro Comune. Belpasso oggi subisce una grave perdita.

Ci associamo al dolore del sindaco e dell'intera città di Belpasso, fortemente colpita da questa terribile epidemia. E inoltre, registriamo l'ennesimo decesso di un operatore della Sanità, che sta pagando un prezzo altissimo in termini di vite ed energie.

A tutti i medici, infermieri e a tutti coloro che in questo momento operano per contenere il virus, va il nostro personale ringraziamento.

Alla famiglia Vasta, le nostre sentite condoglianze.

LA REDAZIONE 95047