Registriamo un secondo caso di Covid-19 a Biancavilla, la conferma arriva direttamente dal Sindaco, Antonio Bonanno, attraverso la sua pagina social con il seguente comunicato:Registriamo un secondo c...

Registriamo un secondo caso di Covid-19 a Biancavilla, la conferma arriva direttamente dal Sindaco, Antonio Bonanno, attraverso la sua pagina social con il seguente comunicato:

Registriamo un secondo caso di Covid-19 a Biancavilla.

La conferma mi è stata confermata dal medico di base della paziente.

Si tratta di una donna, malata oncologica, assolutamente asintomatica. Non chiedetemi di chi si tratta perché sono già state prese tutte le misure del caso: la famiglia e le persone che sono state in contatto con la donna sono già in quarantena.

Di casi asintomatici ne avremo certamente molti in giro e, quindi, la notizia di oggi non cambia di una virgola la situazione di ognuno di noi.

Come ho già detto in occasione del primo contagio, non vi è da scatenare alcun allarmismo.

C'è da restare uniti rispettando, più di ogni altra cosa, le regole.

Non ci sono altre strade per sconfiggere questo maledetto nemico invisibile.