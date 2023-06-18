SECONDO IL RAPPORTO DELL’AGENZIA EUROPEA PER L’AMBIENTE, L'ESTATE 2023 SARA DI CALDO ESTREMO IN EUROPA

Con gli ultimi dati disponibili, il nuovo prodotto web dell'AEA ' 'Tempo estivo estremo in un clima che cambia: l'Europa è preparata?' approfondisce i principali eventi meteorologici estremi estivi ch...

Con gli ultimi dati disponibili, il nuovo prodotto web dell'AEA ' 'Tempo estivo estremo in un clima che cambia: l'Europa è preparata?' approfondisce i principali eventi meteorologici estremi estivi che hanno sempre più colpito la popolazione, l'economia e la natura europee. Gli utenti possono esplorare mappe e grafici interattivi con informazioni su ondate di caldo, inondazioni, siccità e incendi e sull'aumento di malattie sensibili al clima come la febbre dengue. I briefing su ciascuno di questi estremi ripercorrono gli eventi passati, cosa possiamo aspettarci in futuro secondo le proiezioni scientifiche e quanto siamo preparati ad affrontarli, presentando anche esempi e migliori pratiche in tutta Europa.

Lo scopo del prodotto web è fornire informazioni e dati aggiornati per sensibilizzare i decisori e il pubblico sull'urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico e sostenere gli sforzi del governo in corso per mettere in atto misure di mitigazione del clima e costruire la società preparazione.

Prospettive: cosa potrebbe portare l'estate?

Ondate di caldo più forti e più lunghe

Le ondate di caldo pericolose per la salute umana, come le ondate di caldo dell'estate del 2022 , stanno diventando più frequenti, più lunghe e più intense e continueranno a farlo in tutti gli scenari climatici. Nell'Europa meridionale , in particolare, potrebbero esserci più di 60 giorni estivi durante i quali le condizioni sono pericolose per la salute umana, il che significa un numero maggiore di decessi aggiuntivi e ricoveri ospedalieri, soprattutto tra anziani e malati, a meno che non vengano prese misure di adattamento. Le ondate di calore sono gli eventi meteorologici estremi più mortali in Europa e la crescente vulnerabilità della popolazione europea a causa dell'invecchiamento e dell'urbanizzazione richiede l'attuazione urgente di misure per prevenire la perdita di vite umane.

Inondazioni più frequenti ed estreme

Si prevede che gli eventi di forti precipitazioni aumenteranno sulla maggior parte dell'Europa, portando a una maggiore incidenza di inondazioni , specialmente nell'Europa nord-occidentale e centrale . Sono necessarie misure di adattamento per proteggere la società dagli impatti peggiori, come quelli causati dalle inondazioni del luglio 2021 in Germania e Belgio .

L'esposizione della popolazione e dei beni al rischio continua con il continuo sviluppo delle pianure alluvionali, mettendo spesso a rischio le popolazioni e le strutture più vulnerabili come scuole e ospedali. Tra il 1980 e il 2021, i danni dovuti alle inondazioni ammontano a quasi 258 miliardi di euro e aumentano in media ogni anno di oltre il 2%.

Siccità più frequenti e gravi

Dal 2018, più della metà dell'Europa è stata colpita da condizioni di estrema siccità sia in inverno che in estate. La siccità del 2022 ha ridotto sostanzialmente i raccolti di colture come mais, mais, soia o olio d'oliva. Un altro inverno secco non fa ben sperare per questa estate e le prospettive sono pessimistiche. L'inverno eccezionalmente secco e caldo ha comportato un basso manto nevoso e ha portato a poca umidità del suolo, basse portate dei fiumi e ridotto accumulo di acqua nei bacini idrici nella maggior parte dell'Europa meridionale e occidentale.

Le proiezioni climatiche a lungo termine indicano che l'Europa meridionale e centrale diventerà ancora più secca e calda nel corso del XXI secolo, con conseguenze devastanti per il settore agricolo. Si prevede che le perdite economiche totali in tutti i settori economici legati alla siccità aumenteranno entro la fine di questo secolo dagli attuali 9 miliardi di EUR all'anno a 25 miliardi di EUR all'anno a 1,5 gradi Celsius (°C) di riscaldamento globale, 31 miliardi di EUR all'anno a 2°C di riscaldamento e 45 miliardi di euro a 3°C di riscaldamento sulla base di scenari scientifici.

Incendi più diffusi

La maggior parte degli incendi in Europa sono provocati da attività umane , ma le condizioni climatiche - periodi secchi e caldi con forti venti - ne determinano l'intensità e l'impatto. Gli incendi boschivi colpiscono in gran parte l'Europa meridionale, ma sempre più anche l'Europa centrale e persino settentrionale . Dal 1980, 712 persone hanno perso la vita in tutta Europa a causa dell'impatto diretto degli incendi. La stagione degli incendi del 2022 è stata la seconda peggiore dal 2000, con oltre 5.000 km2 (il doppio dell'area del Lussemburgo) bruciati durante i mesi estivi (giugno, luglio, agosto) e un'area record di siti di protezione naturale Natura2000 colpiti.

Nello scenario del cambiamento climatico ad alte emissioni, il sud dell'Europa , in particolare la penisola iberica , sperimenterà un marcato aumento del numero di giorni con un elevato pericolo di incendio. Il numero di persone che vivono vicino a terre selvagge ed esposte a livelli di pericolo di incendio da alto a estremo per almeno 10 giorni all'anno aumenterebbe da ora di 15 milioni (+24%) nello scenario di riscaldamento globale di 3°C.

Aumento delle malattie sensibili al clima

Alcune specie portatrici di malattie sono diffuse in Europa (come le zecche che possono diffondere la borreliosi di Lyme o l'encefalite da zecche), mentre altre sono invasive (come l' Aedes albopictus , nota anche come zanzara tigre , che può diffondere la febbre dengue). Un clima più caldo significa che sia le specie endemiche che invasive possono diffondersi più a nord o essere presenti ad altitudini più elevate rispetto al passato. Si prevede che l'idoneità climatica per la zanzara tigre aumenterà in gran parte dell'Europa, specialmente nell'Europa occidentale , che potrebbe diventare un punto caldo per la zanzara entro la fine del secolo.

La malaria potrebbe riemergere anche in Europa a causa della diffusa presenza della specie di zanzara Anopheles che può veicolare la malattia. L'aumento delle precipitazioni e la presenza di acqua stagnante crea più habitat per le zanzare e temperature più calde aumentano il tasso di punture di zanzare e lo sviluppo del parassita Plasmodium che causa la malaria.

