SEDICI NUOVI POSITIVI IN SICILIA, SALGONO I RICOVERI, STABILI I CASI IN ITALIA

Continua a essere alto alto il numero dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia: altri 16 positivi (11 di questi sono migranti) sono stati individuati secondo quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute.

Oltre agli 11 migranti (tra Pozzallo e Lampedusa), c’è un nuovo caso a Messina, tre a Catania, legati al cluster dell’hinterland e uno a Palermo, Aumentano di 5 unità gli ospedalizzati.

Salgono a 40 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 235 in isolamento domiciliare: 275 gli attuali positivi. Sono 3.288 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; 283 i decessi. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2778 (quasi 277 mila in totale).

Rimane stabile la curva epidemica in Italia dopo i forti rialzi dei giorni scorsi.

Nove morti e 379 nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza Covid. Quattro dei 9 decessi sono avvenuti in Lombardia. Sale così a 35.141 il totale delle vittime nel Paese, mentre i casi totali sono 247.537. Tutte le Regioni, tranne la Valle d'Aosta, hanno registrato nuovi contagi nelle ultime 24 ore: il Veneto è la Regione più colpita con 117 contagi in più rispetto a ieri, seguita dalla Lombardia con 77 e dall'Emilia Romagna con 36. I guariti dall'inizio dell'emergenza sono 199.974. Attualmente i positivi sono 12.422: 716 ricoverati con sintomi, 41 in terapia intensiva e 11.665 in isolamento domiciliare.