SEGANO CATALIZZATORE DI AUTO, DUE ACESI IN MANETTE

I carabinieri della Stazione di Aci Castello, hanno arrestato due soggetti di 31 e 34 anni colti in flagranza di tentato furto aggravato.

Nel pomeriggio dello scorso 9 luglio intorno alle 18, un militare della Stazione di Aci Castello libero dal servizio stava passeggiando lungo la via Antonello da Messina (lungomare della “Scogliera”), quando ha notato la presenza di un uomo che stranamente, mentre si trovava accanto una Toyota Yaris parcheggiata a margine della strada, era particolarmente intento a guardarsi intorno.

Uno sguardo un po’ più attento, però, ha successivamente consentito al militare di notare che un complice di quell’uomo era rannicchiato proprio sotto quella Toyota dalla quale, in particolare, si scorgevano anche fuoriuscire alcune scintille verosimilmente provocate da un utensile per il taglio dei metalli.

In seguito, il militare ha chiesto il rinforzo di alcuni colleghi per consentire l’efficace intervento della pattuglia della locale Stazione che, in quel momento poco distante, ha dapprima bloccato il “palo” con in mano una smerigliatrice con la lama da taglio ancora calda, estraendo il complice dalla sua “sede di lavoro” sottostante la Toyota.

All’interno della loro autovettura, una Fiat 500 noleggiata, i militari hanno rinvenuto una batteria di ricambio per la smerigliatrice ed altri attrezzi da “lavoro” utilizzati dai due che, comunque, hanno immediatamente ammesso le loro responsabilità.

Per quanto riguarda la Toyota Yaris, invece, il catalizzatore era ormai penzolante e la proprietaria, constatato il danno, ha sporto denuncia nei confronti dei due, risultati avere precedenti analoghi e trasferiti al carcere di piazza Lanza.

L’autorità giudiziaria, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto i domiciliari per il 31enne e l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per il 34enne.