SEGNALA PATTUGLIA DEI CARABINIERI CON GLI ABBAGLIANTI, MULTATO

Ieri mattina a Viale Adua a Pistoia, a un uomo di 56 anni, residente a Pistoia, è stata elevata una sanzione amministrativa prevista dall’art. 153, co. 11, del C.d.S. per “uso improprio dei dispositiv...

Ieri mattina a Viale Adua a Pistoia, a un uomo di 56 anni, residente a Pistoia, è stata elevata una sanzione amministrativa prevista dall’art. 153, co. 11, del C.d.S. per “uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa”.

L’uomo, infatti, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, accortosi della presenza di una pattuglia dei Carabinieri intenta ad effettuare un posto di controllo, iniziava a lampeggiare, utilizzando le luci abbaglianti, in direzione di tutti i veicoli che incrociava lungo la strada, per segnalare la presenza delle Forze dell’Ordine.

Tuttavia, per sua sfortuna, uno di questi veicoli era un’autovettura di servizio con all’interno il Comandante Provinciale dei Carabinieri che, verificato quanto stava accadendo, provvedeva a fermare il veicolo in questione con l’ausilio del proprio autista e a contestare al 56enne la suddetta sanzione amministrativa.

L’intervento del Comandante Provinciale non è dipeso dal semplice fatto che era stata violata una norma del C.d.S., bensì dal particolare tipo di violazione posta in essere. Invero, il comportamento dell’uomo è stato molto grave poiché avrebbe potuto mettere in guardia dalla presenza dei Carabinieri dei potenziali malviventi, sia in procinto di commettere un reato (o appena compiuto) sia per indurli a cambiare strada e quindi sottrarsi al controllo.

A titolo di esempio e per contestualizzare l’episodio, poco ore dopo, infatti, anche se in una diversa zona del territorio, veniva consumata una rapina all’interno di un istituto di credito da parte di tre soggetti armati e un simile comportamento, tenuto in quel contesto, avrebbe certamente vanificato l’operato delle Forze dell’Ordine poste sulle loro tracce.

A tal proposito lo stesso Comandante Provinciale dei Carabinieri ci tiene a sottolineare che: “I servizi preventivi non hanno solo il compito di elevare contravvenzioni come talvolta ed erroneamente taluno pensa, bensì quello di svolgere un controllo del territorio con il fine di prevenire e reprimere i reati nonché di monitorare i movimenti di soggetti “di interesse operativo”.

L’utilizzo dei lampeggianti per segnalare ad altri utenti della strada la presenza di una pattuglia, di fatto, crea un danno a tale delicata funzione.

L’invito è quello di una maggiore collaborazione da parte degli utenti della strada per consentire ai Carabinieri ed alle altre Forze di Polizia di espletare nel migliore dei modi il loro servizio nell’interesse della collettività tutta”.