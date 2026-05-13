Segnalazione a Paternò, lampione pericolante in via Fallica

Il corpo illuminante si è staccato dal palo ed è rimasto appeso ai cavi: cittadini chiedono un intervento urgente per mettere in sicurezza l’area.

Momenti di preoccupazione a Paternò per un lampione pericolante segnalato in via Fallica, in una zona frequentata quotidianamente da residenti e passanti.

Come mostrato nella foto inviata da un cittadino a 95047.it, il corpo illuminante si sarebbe completamente staccato dal palo, restando appeso soltanto al cavo elettrico. Una situazione che potrebbe rappresentare un serio pericolo per chi transita nella piazzetta, soprattutto in caso di vento o ulteriori cedimenti.

Al momento non è chiaro cosa abbia provocato il distacco: tra le ipotesi ci sarebbero il maltempo delle ultime ore oppure un possibile atto vandalico.

Il cittadino che ha effettuato la segnalazione chiede un intervento urgente da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Paternò e della Polizia Municipale per mettere immediatamente in sicurezza l’area ed evitare rischi per la pubblica incolumità.

Nel frattempo l’invito rivolto ai residenti è quello di prestare la massima attenzione ed evitare di sostare o passare sotto il lampione pericolante fino all’arrivo dei tecnici.