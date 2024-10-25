SEGNALAZIONE DA PONTE BARCA: "DIFFICOLTÀ DI ACCESSO E DEGRADO AMBIENTALE NELLA ZONA AGRICOLA"
Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione accorata da parte di un cittadino che vive e lavora nella zona agricola di Ponte Barca, dove ogni giorno si riscontrano serie difficoltà di accesso alle aziende agricole locali, oltre a una preoccupante situazione di degrado ambientale.
La segnalazione mette in luce i rischi e i pericoli quotidiani che gli agricoltori devono affrontare per poter raggiungere i propri terreni.
Oltre ai problemi logistici e di sicurezza, ciò che desta maggiore allarme è lo scenario rovinoso che caratterizza la zona, documentato con foto dagli stessi residenti.
L'autore della segnalazione evidenzia un aspetto fondamentale: il danno ambientale non riguarda solo chi vive e lavora in questa area, ma anche l'intera comunità. "La natura per noi è tutto", afferma, esprimendo l'urgenza di un cambiamento e l'importanza di rieducare la società al rispetto e alla tutela dell'ambiente.
Si tratta di un grido d'aiuto che richiama tutti a riflettere su come il degrado del territorio non sia solo un problema estetico, ma abbia ripercussioni sulla qualità della vita, sulla sicurezza e sul futuro delle attività agricole locali.
Di seguito, pubblichiamo le foto inviate, che testimoniano lo stato critico della zona di Ponte Barca.
Confidiamo che questa denuncia venga ascoltata dalle istituzioni competenti, nella speranza di un intervento tempestivo che restituisca sicurezza, dignità e valore a un territorio che rischia di essere irrimediabilmente compromesso.