Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione accorata da parte di un cittadino che vive e lavora nella zona agricola di Ponte Barca, dove ogni giorno si riscontrano serie difficoltà di accesso alle aziende agricole locali, oltre a una preoccupante situazione di degrado ambientale.

La segnalazione mette in luce i rischi e i pericoli quotidiani che gli agricoltori devono affrontare per poter raggiungere i propri terreni.

Oltre ai problemi logistici e di sicurezza, ciò che desta maggiore allarme è lo scenario rovinoso che caratterizza la zona, documentato con foto dagli stessi residenti.

L'autore della segnalazione evidenzia un aspetto fondamentale: il danno ambientale non riguarda solo chi vive e lavora in questa area, ma anche l'intera comunità. "La natura per noi è tutto", afferma, esprimendo l'urgenza di un cambiamento e l'importanza di rieducare la società al rispetto e alla tutela dell'ambiente.

Si tratta di un grido d'aiuto che richiama tutti a riflettere su come il degrado del territorio non sia solo un problema estetico, ma abbia ripercussioni sulla qualità della vita, sulla sicurezza e sul futuro delle attività agricole locali.

Di seguito, pubblichiamo le foto inviate, che testimoniano lo stato critico della zona di Ponte Barca.

SEGNALAZIONE DA PONTE BARCA: "DIFFICOLTÀ DI ACCESSO E DEGRADO AMBIENTALE NELLA ZONA AGRICOLA"

Confidiamo che questa denuncia venga ascoltata dalle istituzioni competenti, nella speranza di un intervento tempestivo che restituisca sicurezza, dignità e valore a un territorio che rischia di essere irrimediabilmente compromesso.