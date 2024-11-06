SEGNALAZIONE DALLO STADIO DI PATERNÒ: CANCELLO RIMASTO APERTO
È giunta in redazione nella serata di oggi una segnalazione relativa a una possibile falla di sicurezza presso lo Stadio di Paternò.
Secondo quanto riportato, il cancello di ingresso per i calciatori, solitamente chiuso e sorvegliato, è rimasto inspiegabilmente aperto, lasciando libero accesso all'interno dell'area riservata.
Questo potrebbe costituire un potenziale rischio sia per la sicurezza della struttura.
In attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti, si auspica un rapido intervento per garantire la chiusura e la sorveglianza costante dei punti di accesso.
GRAZIE A FRANCESCO PER LA SEGNALAZIONE