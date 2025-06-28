SEGNALAZIONE DEI GENITORI: PATERNÒ, EMERGENZA SICUREZZA AL PARCO GIOCHI DI VIALE DEI PLATANI

Paternò – Una situazione che ha ormai superato i limiti del degrado, trasformandosi in una vera e propria emergenza di sicurezza pubblica. Il parco giochi di viale dei Platani, da tempo lasciato all’i...

Paternò – Una situazione che ha ormai superato i limiti del degrado, trasformandosi in una vera e propria emergenza di sicurezza pubblica. Il parco giochi di viale dei Platani, da tempo lasciato all’incuria, oggi si presenta come un luogo pericolosissimo per i bambini: chiodi arrugginiti sporgono dalle strutture, legni rotti e appuntiti emergono dalle tavole dei giochi, e alcune lamiere metalliche taglienti restano alla mercé di chiunque si avvicini.

A segnalare la gravità della situazione sono numerosi genitori, esasperati da mesi di silenzio e di mancata manutenzione. «È un rischio concreto per i nostri figli – racconta un papà –. Siamo stanchi di dover scegliere tra farli giocare e metterli in pericolo. Il parco è completamente abbandonato, e le condizioni sono talmente degradate da mettere a repentaglio l'incolumità di chiunque vi entri».

L’aspetto più inquietante è la presenza di materiali taglienti e arrugginiti, completamente esposti, in un'area che dovrebbe essere dedicata al gioco e alla spensieratezza dei più piccoli. Si parla di veri e propri “trappole a cielo aperto”, che in caso di contatto possono provocare gravi ferite o infezioni.

A nulla, finora, sono valsi gli appelli informali. I cittadini chiedono ora un intervento urgente da parte del Comune: una bonifica immediata dell’area, la messa in sicurezza delle strutture e una manutenzione costante. Non si può più aspettare: è una questione di responsabilità, civiltà e soprattutto di tutela dei bambini.

“È inaccettabile che uno spazio pensato per il gioco sia oggi un luogo da evitare”, commentano i residenti.

La speranza è che l’amministrazione intervenga in tempi rapidi, restituendo alla comunità un’area sicura, vivibile e degna del suo scopo.