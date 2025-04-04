SEGNALAZIONE DELLA “TRUFFA DELLO SPECCHIETTO” A PATERNÒ: UN EPISODIO AVVENUTO AL CORSO ITALIA

Una nuova denuncia della cosiddetta “truffa dello specchietto” è stata registrata a Paternò, questa volta al Corso Italia, vicino al "ponte". Il truffatore ha cercato di ingannare un automobilista sim...

Una nuova denuncia della cosiddetta “truffa dello specchietto” è stata registrata a Paternò, questa volta al Corso Italia, vicino al "ponte". Il truffatore ha cercato di ingannare un automobilista simulando un danno allo specchietto del suo veicolo, con l’obiettivo di trarne un vantaggio illecito.

L’incidente è stato raccontato in dettaglio da un lettore, che ha condiviso la sua esperienza con la redazione. “Questa mattina sono stato vittima della truffa dello specchietto al Corso Italia, vicino al ponte,” racconta l'automobilista. “Una Fiat Grande Punto verde ha simulato danni al suo specchietto, facendo credere che avessi urtato il suo veicolo. Mi ha seguito fino al supermercato e, appena sono sceso dall’auto, mi ha detto che lo stavo andando a denunciare, ma non appena sono sceso, è subito fuggito senza scendere dalla sua vettura.”

Nonostante il lettore non sia riuscito a scattare una foto alla targa del veicolo coinvolto, ha voluto comunque lanciare un allarme attraverso questa segnalazione, sperando che altre persone possano essere messe in guardia da questo pericoloso modus operandi.

La “truffa dello specchietto” è una pratica fraudolenta ben conosciuta, in cui i truffatori cercano di far credere alla vittima di aver danneggiato il loro veicolo, inducendola a fermarsi per risolvere il presunto incidente.

Una volta che l’automobilista scende dalla propria auto, i truffatori spesso utilizzano tattiche intimidatorie o manipolatorie per ottenere un risarcimento o per creare una situazione favorevole a loro.

In situazioni come questa, è fondamentale mantenere la calma e non fermarsi immediatamente, anche se si è convinti di non aver commesso alcun errore. Gli esperti consigliano di evitare di scendere dal veicolo, mantenere sempre il contatto visivo con l’altro automobilista e, se possibile, scattare foto o video della situazione, compresa la targa del veicolo sospetto.

Inoltre, se si sospetta di essere vittima di una truffa, è essenziale contattare tempestivamente le autorità competenti e segnalare l’incidente, in modo che possano indagare e prevenire ulteriori tentativi di truffa. La prudenza e la vigilanza sono cruciali per evitare di cadere in trappole come questa.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e invitiamo tutti gli automobilisti a essere sempre attenti e a segnalare qualsiasi comportamento sospetto alle forze dell'ordine.