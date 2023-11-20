SEGNALAZIONE: LA CHIUSURA PROLUNGATA DI VIA ALTERINO CAUSA DISAGI

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione che arriva dai residenti di Via Alterino, (traversa di via Fiume) i quali da oltre un mese stanno vivendo notevoli disagi a causa della prolungata chiusura del...

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione che arriva dai residenti di Via Alterino, (traversa di via Fiume) i quali da oltre un mese stanno vivendo notevoli disagi a causa della prolungata chiusura della strada, senza alcun segno di attività lavorativa o presenza umana.

La mancanza di chiarezza e comunicazione ha alimentato crescenti frustrazioni tra i residenti, che si trovano nell'incertezza riguardo alla ragione di questa restrizione stradale e sui tempi previsti per il ripristino della viabilità.

Appelliamo con urgenza alle autorità competenti affinché affrontino rapidamente questa problematica, fornendo spiegazioni dettagliate sulla motivazione della chiusura e comunicando un chiaro piano temporale per il ripristino della normale circolazione.

Siamo fiduciosi conclude che, agendo con prontezza, sarà possibile individuare una soluzione equa che tenga conto dei diritti e delle necessità della comunità di Via Alterino.