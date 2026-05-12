Segnalazione lettori, degrado al cimitero di Paternò: “Sembra una giungla”, manca pure l’acqua

Nuove segnalazioni arrivano alla redazione di 95047 sulle condizioni del cimitero monumentale di . Alcuni cittadini, nella mattinata di oggi 10 maggio 2026, hanno documentato con fotografie lo stato di incuria presente in diverse zone del camposanto.

Le immagini mostrano erbacce alte tra le tombe, vegetazione spontanea lungo i vialetti e aree che appaiono poco curate. In alcuni tratti le sterpaglie invadono persino i passaggi pedonali, alimentando il malcontento dei visitatori.

“Mi chiedo se sia normale una condizione del genere in un luogo sacro come il cimitero monumentale di Paternò”, scrive un lettore nella segnalazione inviata alla nostra redazione. “I nostri cari defunti meritano di riposare in un luogo decente e decoroso”.

Secondo quanto riferito dai cittadini, questa mattina sarebbe mancata anche l’acqua, creando ulteriori disagi alle persone presenti per far visita ai propri cari.

Particolarmente significativa anche l’esclamazione riportata da un visitatore: “Ma qua c’è una giungla”, avrebbe commentato un uomo davanti allo stato dei luoghi.

I cittadini chiedono adesso interventi di manutenzione e pulizia più costanti durante tutto l’anno, affinché il cimitero possa mantenere condizioni dignitose e decorose e non soltanto in prossimità della commemorazione dei defunti del 2 novembre.

Segnalazioni e foto dei lettori.