SEGNALAZIONE LETTORI – Tettoia del bus pericolante a Corso del Popolo: scatta l’allarme

PATERNO’ – Segnalazione di potenziale pericolo a Corso del Popolo, dove una tettoia della fermata dell’autobus risulterebbe in condizioni precarie.

A lanciare l’allarme è un cittadino che ha documentato la situazione, evidenziando come la struttura appaia instabile e potenzialmente pericolante, soprattutto in caso di vento o maltempo.

La fermata, utilizzata quotidianamente da pendolari e cittadini, rappresenta un punto di passaggio frequente, aumentando così il rischio per chi si trova in attesa dei mezzi pubblici.

Secondo quanto riferito, sarebbe già stato effettuato un intervento di segnalazione ai Vigili del Fuoco, al fine di verificare la stabilità della struttura ed eventualmente mettere in sicurezza l’area.

Al momento non si registrano danni ma resta alta l’attenzione per una situazione che richiede un intervento rapido.

Si invita alla massima prudenza, evitando di sostare sotto la tettoia fino alla verifica delle condizioni di sicurezza.