🔴+++ INCIDENTE. SP 160, schianto tra tre auto: paura tra Ragalna e Licodia
🔴+++ INCIDENTE. SP 160, schianto tra tre auto: paura tra Ragalna e Licodia
SANTA MARIA DI LICODIA – Paura nella serata di oggi, giovedì 26 marzo 2026 , per un incidente stradale avvenuto lungo la SP 160, l’arteria che collega Ragalna con Santa Maria di Licodia. Il sinistro si è verificato nei pressi dell’incrocio con la strada Cavaliere Bosco, in territorio licodiese.
Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie e in fase di verifica, sarebbero tre i mezzi coinvolti in uno scontro avvenuto per cause ancora da accertare.
L’impatto avrebbe provocato danni rilevanti ai veicoli, segno di una dinamica tutt’altro che lieve. Nonostante ciò, dalle prime notizie disponibili, non si registrerebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte.
Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli ufficiali né sull’esatta dinamica dell’incidente né sull’eventuale presenza di feriti, elementi che saranno chiariti con il passare delle ore.
La circolazione lungo il tratto interessato potrebbe aver subito rallentamenti.
La notizia è in aggiornamento