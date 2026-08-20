Segnalazione – Paternò, cenere ancora ovunque: disagi in città e rischio cadute al Cimitero nuovo

PATERNO' – Cenere vulcanica e residui ancora presenti negli spazi del Cimitero nuovo di Paternò, con possibili disagi e rischi per chi quotidianamente frequenta l'area.

La segnalazione arriva alla redazione di 95047 da una cittadina, che documenta attraverso una fotografia la situazione presente in una delle zone di passaggio del cimitero. Nell'immagine si nota la presenza di materiale scuro, riconducibile alla cenere, che ricopre parte della pavimentazione e diversi gradini.

«Da diversi giorni si registra un accumulo di cenere e residui che non viene rimosso – si legge nella segnalazione –. Nonostante il passare del tempo, non si osservano interventi di pulizia adeguati».

Un problema che non riguarderebbe soltanto il Cimitero nuovo ma più in generale diverse strade e aree pubbliche di Paternò, dove la cenere continua a essere presente a distanza di giorni.

La situazione, oltre alla questione del decoro urbano, potrebbe rappresentare un pericolo soprattutto lungo le scale e nei tratti maggiormente frequentati, dove la presenza di cenere sulla superficie può aumentare il rischio di scivolare e cadere.

La cittadina riferisce inoltre di avere già effettuato diverse segnalazioni attraverso il sito del Comune di Paternò, chiedendo un intervento per la pulizia degli spazi.

L'appello è quindi rivolto agli enti competenti affinché venga effettuata una verifica e si intervenga non soltanto al Cimitero nuovo, ma anche nelle altre zone della città dove persistono accumuli di cenere e residui, con particolare attenzione alle aree più frequentate e ai punti potenzialmente pericolosi.