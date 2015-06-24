95047

Le segnalazioni dei lettori

Abbandonata una cucciola di cane: si cerca qualcuno che possa prendersene cura

A cura di Redazione Redazione
24 giugno 2015 15:18
Le segnalazioni dei lettori -
Cronaca
Condividi

95047.it Un nostro lettore ci segnala se vi sia la possibilità di adozione di una cagnolina:

"E' stata trovata una cucciola che sicuramente sarà stata abbandonata. Ha 4 mesi ed è in ottimo stato di salute, accertato dai vaccini e accertamenti che sono stati fatti. Non riesco a trovare qualcuno che possa prendersi cura di questa cucciola: chiedo se qualcuno può prenderla in affidamento".

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047