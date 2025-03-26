SEGNALAZIONI DAI CITTADINI: CAMION CONTINUANO A PERCORRERE LA S.P. 57 VIETATA AI MEZZI PESANTI

Nonostante l’ordinanza n. 142/2024, è stata disposta la chiusura al transito veicolare, a tempo indeterminato, per tutti i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate lungo il tratto della Strada Provin...

Nonostante l’ordinanza n. 142/2024, è stata disposta la chiusura al transito veicolare, a tempo indeterminato, per tutti i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate lungo il tratto della Strada Provinciale S.P. 57 compreso tra l’intersezione con la Strada Statale S.S. 284 (km 0+00) e quella con la Strada Provinciale S.P. 4/II (km 3+815). Questo segmento ricade nei territori comunali di Ragalna (CT) e Paternò (CT).

La decisione è stata adottata a seguito di verifiche tecniche che hanno evidenziato criticità infrastrutturali e problemi di sicurezza stradale. Il provvedimento si rende necessario per tutelare la pubblica incolumità e preservare la rete viaria.

Tuttavia, nonostante le disposizioni in vigore, alcuni lettori ci hanno segnalato, documentando con foto e video, la presenza di mezzi pesanti che continuano a percorrere la provinciale, causando disagi alla circolazione. Questo solleva interrogativi sul rispetto delle normative e sull’efficacia dei controlli.

Si ricorda che per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate è stato predisposto il seguente percorso alternativo, valido in entrambi i sensi di marcia:

Strada Statale S.S. 284

Strada Provinciale S.P. 4/II

Si invitano automobilisti e autotrasportatori a rispettare la segnaletica stradale e a prestare la massima attenzione ai percorsi alternativi indicati. Le autorità competenti sono chiamate a intensificare i controlli per garantire il rispetto delle disposizioni e prevenire ulteriori infrazioni che possano compromettere la sicurezza stradale.