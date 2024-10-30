SEGNALAZIONI DI TRAFFICO IN TILT A PATERNÒ: CAOS E DISAGI PER STRADE CHIUSE SENZA SEGNALATICA

La nostra redazione sta ricevendo numerose segnalazioni di disagi alla circolazione a Paternò.Il traffico è completamente bloccato tra via Canonico Renna e via Bellini, dove una strada chiusa, ma priv...

La nostra redazione sta ricevendo numerose segnalazioni di disagi alla circolazione a Paternò.

Il traffico è completamente bloccato tra via Canonico Renna e via Bellini, dove una strada chiusa, ma priva di segnaletica, sta causando una congestione mai vista. I flussi di traffico, senza un’adeguata deviazione, stanno confluendo verso via Sardegna, già sovraccarica, causando ingorghi e tempi di attesa lunghissimi.

La situazione è ulteriormente complicata in via Isole Eolie, dove si sono formati incolonnamenti che hanno bloccato interi tratti della strada, rallentando i veicoli in transito e rendendo difficile il movimento anche per i mezzi di emergenza.

Un automobilista, bloccato in via Fallica, ci racconta le difficoltà di chi guida un’auto di grandi dimensioni, esasperato dall’impossibilità di muoversi per le soste selvagge che restringono la carreggiata.

L’assenza di alternative praticabili e la presenza di ulteriori chiusure nelle vie adiacenti rendono il percorso caotico e pericoloso, aumentando il rischio di incidenti e conflitti tra gli automobilisti.

“Con una macchina grande è impossibile girare”, afferma un residente, chiedendo un intervento urgente da parte delle autorità locali per ripristinare la viabilità e garantire un sistema di segnaletica adeguato.

L’appello dei cittadini è rivolto al comune, affinché venga trovata una soluzione immediata per migliorare la gestione della viabilità e prevenire situazioni come questa, che generano disagi e rischi per tutti coloro che percorrono le strade di Paternò.