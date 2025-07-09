SEGNALAZIONI NELLA NOTTE A PATERNÒ: AUTO BIANCA INSEGUITA DAI CARABINIERI A FORTE VELOCITÀ

AGGIORNAMENTONon ci sono ancora conferme ufficiali da parte delle autorità, ma secondo le informazioni in nostro possesso, l’inseguimento segnalato nella tarda serata di ieri a Paternò sarebbe termina...

AGGIORNAMENTO

Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte delle autorità, ma secondo le informazioni in nostro possesso, l’inseguimento segnalato nella tarda serata di ieri a Paternò sarebbe terminato nei pressi di Ponte Barca, all’altezza dello svincolo che riporta verso il centro cittadino.

L’auto in fuga, una vettura bianca, si sarebbe fermata in circostanze non ancora chiarite.

Al momento non si hanno informazioni sulla persona o sulle persone all’interno del veicolo. Non è noto se si sia verificato un incidente, né ci sono dettagli ufficiali sulle persone coinvolte.

La strada è attualmente bloccata e sul posto sono presenti diverse pattuglie dei Carabinieri, presumibilmente impegnate nei rilievi e nei controlli.

Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Paura nella serata di ieri, 09 Luglio 2025 intorno alle ore 23:30, nelle vie di Paternò.

Numerose segnalazioni sono giunte in redazione da parte di residenti che hanno assistito a una scena insolita e preoccupante: un inseguimento ad alta velocità da parte dei Carabinieri.

L'episodio si sarebbe verificato in diverse zone della città, tra cui via Pietro Lupo, nei pressi della scuola “Coniglio”, nel quartiere Villetta, e in via Verga da dove ci sono arrivate tante segnalazioni.

I testimoni riferiscono di aver visto un’auto bianca sfrecciare a forte velocità, inseguita da una pattuglia delle forze dell’ordine.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali sull’accaduto.

Non si hanno notizie di incidenti, fermi o particolari conseguenze legate all’inseguimento, ma la scena ha inevitabilmente generato preoccupazione tra i residenti e i passanti presenti nella zona al momento dei fatti..

Resta alta l’attenzione in città e si attendono aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Non si esclude che nelle prossime ore possano essere forniti ulteriori dettagli sull'accaduto.