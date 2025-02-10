SEGNALI STRADALI CRIVELLATI DAI COLPI A PATERNÒ: VANDALISMO O SEGNALE DI ILLEGALITÀ?

Paternò - Scene da Far West, ma non siamo in una landa desolata degli Stati Uniti: ci troviamo nelle strade urbane di Paternò, precisamente in alcune viuzze tra cui via Sotera, nei pressi di Piazza Vi...

Paternò - Scene da Far West, ma non siamo in una landa desolata degli Stati Uniti: ci troviamo nelle strade urbane di Paternò, precisamente in alcune viuzze tra cui via Sotera, nei pressi di Piazza Vittorio Veneto.

Qui, diversi segnali stradali sono stati crivellati da colpi d’arma da fuoco, un fenomeno inquietante che preoccupa i cittadini.

A segnalarci la vicenda è stato un nostro lettore attraverso la rubrica Lo dico a 95047.it, il quale ha denunciato la presenza di numerosi cartelli stradali perforati come veri e propri colabrodo.

Secondo quanto riportato, sarebbero almeno una decina i segnali colpiti da pallottole, con fori che non lasciano spazio a dubbi sulla loro origine.

La tipologia dei fori lascia ipotizzare che siano stati provocati da una pistola, sebbene le autorità competenti dovranno effettuare le dovute verifiche per stabilire l’esatta dinamica degli episodi.

Resta però il dato allarmante: in una zona urbana, presumibilmente in ore notturne o momenti poco frequentati, qualcuno ha esploso colpi di arma da fuoco senza alcuna remora.

Le autorità sono chiamate a intervenire per individuare i responsabili e ripristinare la sicurezza nella zona.

95047.it continuerà a monitorare la situazione e a dare voce ai cittadini per segnalare episodi che minano la vivibilità del territorio.