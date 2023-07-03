SEGRETO DI STATO SUL CACCIA EUROFIGHTER PRECIPITATO NEL TRAPANESE
Il governo ha posto il segreto di Stato sul caccia Eurofighter precipitato lo scorso 13 dicembre a pochi chilometri dall’aeroporto militare di Trapani Birgi, sede del 37° Stormo dell’Aeronautica.
Lo conferma l’avvocato Fabio Sammartano, che assiste i familiari del pilota deceduto: Antonio Fabio Altruda di 33 anni. Il velivolo «era in fase operativa nell’ambito di una missione Nato», aggiunge il legale.
Due le inchieste: una della procura di Trapani e una dell’Aeronautica. “Proprio per il segreto di Stato – dice – non siamo stati autorizzati a partecipare all’esame della scatola nera».
I resti del caccia sono ancora dove è precipitato.