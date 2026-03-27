Sei anni fa il mondo si fermava: Papa Francesco solo sotto la pioggia, l’immagine simbolo del Covid
Sei anni fa il mondo si fermava: Papa Francesco solo sotto la pioggia, l’immagine simbolo del Covid
Oggi, 27 marzo 2026, ricorrono sei anni da una delle immagini più potenti e indimenticabili della pandemia di Covid.
Era il 27 marzo 2020 quando Papa Francesco si presentò completamente solo sul sagrato della Basilica di San Pietro, davanti a una Piazza San Pietro deserta e sotto una pioggia incessante.
Un’immagine destinata a entrare nella storia.
In quel silenzio irreale, lo stesso che avvolgeva città vuote e strade senza vita durante il lockdown, il Pontefice rivolse al mondo la benedizione straordinaria “Urbi et Orbi”, accompagnata da una preghiera per la fine della pandemia.
Milioni di persone seguirono quel momento da casa, unite dalla paura ma anche dalla speranza.
Sei anni dopo, quella scena resta una delle fotografie più emblematiche di quel periodo: la solitudine del Papa, la pioggia, la piazza vuota. Un simbolo universale di un mondo fermo, ma capace di resistere.