SEI DEL ’99? PER TE IL BONUS 500 EURO PER LA CULTURA

Da oggi i neo-diciottenni nati nel 1999 potranno usufruire di 500 euro da spendere in libri, biglietti teatrali e cinematografici, spettacoli e musei". L'annuncio arriva direttamente da Maria Elena Boschi, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in un post su Facebook che ha fatto il giro del Paese.

Basta registrarsi sul portale https://www.18app.italia.it/#/. QUI LA REGISTRAZIONE

I beneficiari potranno spendere i propri buoni entro il 31 dicembre 2018, iscrivendosi entro il prossimo 30 giugno.

Dunque anche i ragazzi e le ragazze che compiono 18 anni nel 2017 hanno diritto al bonus da spendere in libri, teatri, cinema, musica e corsi di lingua straniera.