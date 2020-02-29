SEI IN QUARANTENA PER IL CORONAVIRUS? IL SITO PORNO TI REGALA L’ABBONAMENTO PREMIUM

La notizia ha fatto in breve tempo il giro del web, il sito di contenuti pornografici xHamster ha deciso di regalare l’abbonamento premium a tutti i residenti delle zone colpite dal coronavirus e per...

La notizia ha fatto in breve tempo il giro del web, il sito di contenuti pornografici xHamster ha deciso di regalare l’abbonamento premium a tutti i residenti delle zone colpite dal coronavirus e per questo messe in quarantena.

“Nel tentativo di aiutare le agenzie sanitarie globali ad arginare la diffusione del coronavirus – si legge nel comunicato che porta la firma di Alex Hawkins, Vice Presidente di xHamster – forniremo l'accesso gratuito a xHamster Premium da ora fino alla fine di marzo”. Fra i beneficiari di questa operazione, che sicuramente serve anche a dare visibilità al sito, ci sono anche Veneto e Lombardia. Oltre che Tehran, Daegu, Wuhan e Adeje sulle isole Canarie.

Quindi i trentini non rientrando fra le zone di quarantena, almeno per il momento, non potranno avere l’accesso gratuito anche se il sito per adulti si dice aperto ad ampliare l’accesso ad altre aree colpite dal coronavirus, previa petizione.

“Il modo più semplice per evitare di diffondere il virus è evitare il contatto diretto con altre persone – ha affermato Hawkins – e il porno può aiutare. Il vicepresidente di xHamster ha poi aggiunto: “Sappiamo che il desiderio umano per il sesso è una delle maggiori motivazioni per il contatto umano. Se usato con saggezza, il porno può tenere le persone nelle loro camere da letto e appartamenti”.

Questa iniziativa potrebbe non limitarsi al mondo dell’intrattenimento per adulti, lo stesso Hawkins si auspica che altri seguano il suo esempio: “Le compagnie che offrono intrattenimento hanno il potenziale per dare una mano in questa crisi globale, dove sono Netflix? HBO? Disney+? Dovremmo lavorare insieme per aiutare le persone a rimanere fuori dalle strade”.