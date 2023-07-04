SEI NUOVI VOLI RYANAIR, DA CATANIA PER PRAGA, ANCONA, BUCAREST, PARIGI, PESCARA E TIRANA

Ryanair ha varato il suo più grande operativo di sempre da e per Catania per la prossima stagione aerea in concomitanza con la celebrazione dei 10 anni di attività all'aeroporto dall'aeroporto interna...

Ryanair ha varato il suo più grande operativo di sempre da e per Catania per la prossima stagione aerea in concomitanza con la celebrazione dei 10 anni di attività all'aeroporto dall'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.

Ci saranno 34 rotte, incluse sei nuove destinazioni: Ancona, Bucarest, Parigi, Pescara, Praga e Tirana.

L'operativo record di Ryanair vedrà un nuovo aeromobile della compagnia basato all'aeroporto di Catania, facendo salire a quattro il totale, un ulteriore investimento di 100milioni di dollari, per 400milioni in totale, e 30 nuovi posti di lavoro per piloti e personale di cabina. Il prossimo inverno, Ryanair opererà oltre 550 voli settimanali da e per l'aeroporto di Catania (circa 40% di crescita).

La crescita di Ryanair all'aeroporto di Catania è un risultato diretto della rinnovata partnership a lungo termine concordata con Sac, società che gestisce lo scalo.

"Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive - ha detto Ray Kelliher, direttore Sviluppo rotte della compagnia aerea - costituiscono la base da cui Ryanair può garantire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Sac per il rinnovo della nostra partnership a lungo termine per l'aeroporto di Catania, che porterà maggiore connettività per i cittadini della Sicilia orientale a tariffe competitive".

"Siamo soddisfatti del nuovo operativo Ryanair - ha commentato Nico Torrisi, Ceo dell'aeroporto di Catania - il più esteso e completo dall'inizio delle operazioni del vettore irlandese in Sicilia. Gli impegni economici e gli interventi strutturali che Ryanair continua a portare avanti e l'apertura di ben sei nuove rotte, quattro delle quali internazionali, confermano la centralità e l'attrattività della rete aeroportuale della Sicilia orientale e ci permetteranno di offrire ai siciliani sempre più opportunità di viaggio e una maggiore concorrenza per spostamenti che possano essere maggiormente sostenibili anche dal punto di vista economico." (ANSA).