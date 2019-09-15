SEI TERRONA E MAFIOSA, SICILIANA INSULTATA A FORLÌ

La segretaria di una scuola media di Forlì Ilde Cascio, 53 anni, di Terrasini (Palermo), ha denunciato di essere stata insultata e picchiata da una coppia di vicini di casa per una lite sul posto auto...

La segretaria di una scuola media di Forlì Ilde Cascio, 53 anni, di Terrasini (Palermo), ha denunciato di essere stata insultata e picchiata da una coppia di vicini di casa per una lite sul posto auto condominiale. Il 26 agosto scorso la donna scrive su Fb: "Oggi ho subito la più grande umiliazione della mia vita. Un vicino di casa mi ha aggredita e picchiata, dentro il parcheggio dello stabile in cui abito.

Mi ha detto che, dato che sono in affitto, non ho diritto a parcheggiare. Mi ha dato della 'terrona', 'mafiosa' e mi ha urlato di tornare a casa mia sputandomi in faccia e minacciandomi. Ho chiamato la Polizia e sono andata al Pronto Soccorso per il referto. Spalla lussata e tendine del piede schiacciato. Cinque giorni di prognosi. Non basteranno per dimenticare".

La donna ha preparato coi propri legali una denuncia in cui racconta che dopo un alterco con la proprietaria di un appartamento nel condominio dove ha affittato una casa che l'ha ingiuriata dicendole "non l'hai capito che non puoi mettere la macchina qui? Noi siamo proprietari e ne possiamo mettere anche due.

Morta di fame e terrona puzzolente" sarebbe intervenuto anche il marito della donna che l'ha spinta, le ha pestato il piede e le ha sputato addosso. Dopo essere andata in ospedale Cascio è tornata a casa, dove abita col figlio, e l'uomo l'avrebbe minacciata di morte: "Denunciami e ti ammazzo, lo giuro".