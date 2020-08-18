SELEZIONE PUBBLICA PER N. 2 OPERAI MURATORI PER IL COMUNE DI PATERNO' A TEMPO DETERMINATO

In data 25/8/2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la sede del CENTRO PER L'IMPIEGO DI PATERNO' sita in Paterno' Piazzale Civiltà del Lavoro, 21 , verra' effettuata tra i presenti la chiamata di 2...

In data 25/8/2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la sede del CENTRO PER L'IMPIEGO DI PATERNO' sita in Paterno' Piazzale Civiltà del Lavoro, 21 , verra' effettuata tra i presenti la chiamata di 2 operai qualificati MURATORI per l'avviamento al lavoro nei Cantieri di Lavoro Regionali nn. 145/Ct e 146/CT per disoccupati gestiti dal Comune di Paterno' a tempo determinato per nn. 60 e 28 giornate lavorative rispettivamente, consistenti nella realizzazione di marciapiedi e pavimentazione stradale. La selezione sarà effettuata secondo i criteri della Legge 56/1987 e del Decreto Ass. Reg. Lavoro n.46/2004. Al fine di evitare assembramenti la chiamata verrà effettuata nel terrazzo antistante l'ufficio l°p..

I requisiti per la partecipazione sono:

- maggiore età;

- possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti;

- possesso della qualifica di muratore attestata da precedenti esperienze lavorative e/o certificato di

- qualifica professionale;

- di non avere in atto rapporti di lavoro subordinato in ambito pubblico o privato;

- di essere idoneo fisicamente al lavoro da svolgere ;

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti per l'avviamento al lavoro nel pubblico impiego quali: godimento diritti politici e civili, non essere stato escluso dall'elettorato attivo, non essere stato destituito o dispensato da un pubblico impiego per persistente e insufficiente rendimento, non avere riportato condanne penali.

Nella domanda di partecipazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'interessato deve dichiarare il reddito personale dell'anno 2019 e di eventuali persone fiscalmente a carico che non abbiano avuto un reddito superiore a euro 2840,51 lordi e per i figli inferiori a 25 anni euro 4000 lordi.

Le dichiarazioni sono effettuate sotto forma di atto di notorietà - autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 che saranno verificate successivamente.

I primi lavoratori collocati utilmente in graduatoria saranno avviati a selezione mediante prova pratica presso l'ente gestore.

La priorità di avviamento, in considerazione della differenza di giornate lavorative dei due cantieri, sarà fatta sulla base della posizione in graduatoria, il primo avrà diritto ad essere avviato nel

cantiere con più giornate.

Il modello della domanda è scaricabile dal sito Internet dell' ASSESSORATO DELLA

FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR PORTALE/PIR LaStrutturaRegionale/PIR Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR DipLavoro/PIR Infoedocumenti/PIR Avvisiecomunicazioni.