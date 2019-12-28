Seminario di Taekwon-do ITF con i campioni del mondo

Si è svolto, a Palermo, il seminario di tul e combattimento con i campioni del mondo, Javier Montero e Marya Francese, al quale ha partecipato il maestro paternese Davide Forte e i suoi allievi. La gi...

Si è svolto, a Palermo, il seminario di tul e combattimento con i campioni del mondo, Javier Montero e Marya Francese, al quale ha partecipato il maestro paternese Davide Forte e i suoi allievi. La giornata ha avuto inizio con la parte dei tul (o forme), presentata dalla campionessa mondiale Marya Francese, di altissimo livello tecnico, che ha insegnato l'importanza della costanza agli allenamenti poiché "questa è la chiave per arrivare a grandi risultati" secondo quanto afferma la campionessa; successivamente il campione Javier Montero ha introdotto il combattimento da gara, dando dei preziosi consigli ai nostri giovani atleti paternesi che in tal modo avranno una marcia in più alle prossime competizioni. Ma questo non è stato ancora abbastanza per il nostro maestro paternese che, alla fine di un lungo e intenso seminario, si è impegnato nel suo esame di passaggio di cintura, il quale è stato esaminato dal maestro 6° Dan Carlos Mortillaro e visionato dai campioni mondiali Mantero e Francese. L'esame è stato superato brillantemente dal nostro maestro Davide Forte, che ieri ha dato il meglio di sé, arrivando così ad essere 3° Dan di taekwon-do ITF.