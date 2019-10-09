Seminario sul matrimonio. 9 incontri nei quali si approfondiranno tutti gli aspetti del matrimonio

Seminario sul matrimonio.Nove ncontri nei quali si approfondirannotutti gli aspetti del matrimonioCon questi seminari, si vuole mettere in evidenza l'importanza della famiglia e valorizzare il matrim...

Seminario sul matrimonio.

Nove ncontri nei quali si approfondiranno

tutti gli aspetti del matrimonio

Con questi seminari, si vuole mettere in evidenza l'importanza della famiglia e valorizzare il matrimonio quale dono inestimabile che DIO ha dato all'uomo, focalizzandolo secondo i principi di DIO e della Bibbia, in un mondo secolare laddove c'è la necessità di proteggere il matrimonio, con lo scopo di aiutare le coppie a camminare insieme a DIO, unica e sola fonte che tiene sempre più unita la coppia sposata.

Iscrizione completamente gratuita!!!

Per coppie sposate. .Chi volesse partecipare, i temi verranno trattati a Catania in via S. M. Della Catena 85/87,presso Chiesa Apostolica di Catania.

4 Relatori si alterneranno nei 9 incontri a partire dal 4 Novembre 2019 per ogni 2 settimane, con inizio alle ore 19.00 fino al 24 Febbraio 2020.

Dopo i seminari di ogni incontro, al termine delle stesse, ci sarà spazio per domande e dubbi, accompagnato da un apericena finale, giusto per avere un altro tempo per altri chiarimenti e svago nella socializzazione fraterna.

(Da notare)

Infine per tutte le coppie partecipanti ci sarà un ritiro spirituale di 3 giorni ( 6/8 Marzo 2020).

Così il calendario :

Programmazione

1' riunione - 04 Novembre 2019 h. 19.00

Tema: Impronta sul matrimonio.

Introduzione e presentazione del seminario con gli scopi e obiettivi.

Relatore Pastore Gionathan Strazzeri e presentazione degli insegnanti.

2' seminario -18 Novembre 2019 h. 19.00

Tema: "Il ruolo e le responsabilità del marito" (parte prima).

Relatore Anz. Santo Giordano.

3' seminario - 02 Dicembre 2019 h. 19.00

Tema: "Il Ruolo e le responsabilità della moglie" (parte prima).

Relatrice Diac.ssa Emanuela Perugino.

4' seminario - 16 Dicembre 2019 h. 19.00

Tema:" Le cause di crisi nel matrimonio" (parte prima).

Relatrice Diac.ssa Melania Gazzé.

5' seminario - 27 Dicembre 2020 h. 19.00

Tema: "Sessualità nella coppia matrimoniale" (parte prima).

Relatore Pastore Gionathan Strazzeri.

6' seminario - 13 Gennaio 2020 h. 19.00

Tema:" Il ruolo e le responsabilità del marito" (parte seconda).

Relatore Anz. Santo Giordano.

7' seminario - 27 Gennaio 2020 h. 19.00 Tema : "Il ruolo e la responsabilità della moglie" (parte seconda).

Relatrice Diac.ssa Emanuela Perugino.

8' seminario - 10 Febbraio 2020 h. 19.00

Tema : "Le cause di crisi nel matrimonio"

(parte seconda).

Relatrice Diac.ssa Melania Gazzé.

9' Seminario - 24 Febbraio 2020 h. 19.00

Tema: "Sessualità nella coppia matrimoniale" (parte seconda).

Relatore Pastore Gionathan Strazzeri.

Per info tel. 3470336375