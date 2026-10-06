Bronte, 60enne tenta di aggredire una ragazza alla Sagra del Pistacchio

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe infastidito una giovane coppia e tentato di scagliarsi contro la ragazza. Fermato dagli agenti, è stato denunciato.

Ha infastidito non poco una coppia di giovani che stava partecipando alla tradizionale Sagra del pistacchio di Bronte.

L’uomo, un 60enne brontese con svariati precedenti di Polizia, è stato subito individuato e bloccato nella centralissima piazza Spedalieri dagli agenti della Polizia di Stato, prima che la situazione potesse degenerare. L’intervento è stato attuato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bronte impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica con un capillare pattugliamento delle aree maggiormente affollate, come disposto dalla Questura di Catania per un evento che richiama un considerevole afflusso di cittadini e turisti.

I poliziotti hanno individuato il 60enne che, in un evidente stato d’ebbrezza, stava infastidendo una coppia di giovani che hanno iniziato ad urlare per richiamare l’attenzione. Nonostante la presenza degli agenti, l’uomo ha tentato di scagliarsi con violenza contro la ragazza, ma è stato prontamente fermato dai poliziotti che, in pochi minuti, hanno riportato la situazione alla calma, senza turbare la serenità della manifestazione.

Visto lo stato di ubriachezza, l’uomo è stato allontanato dalla piazza con il supporto di altri equipaggi impegnati nel servizio di ordine pubblico per evitare che potesse recare ulteriori molestie e turbare l’ordine pubblico con il suo comportamento.

L’uomo è stato successivamente invitato in Commissariato, ad Adrano, dove è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e, al contempo, per ubriachezza manifesta.