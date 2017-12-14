95047

14 dicembre 2017 07:22
Ancora scosse di terremoto in Sicilia.

Sequenza sismica nel Canale di Sicilia: nella notte si sono registrate almeno 5 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2, le più forti di 3.9 e 3.7 alle 2:13 e alle 2:59.

Epicentri circa 60 km a sud della ragusana Modica.

Già ieri altre due scosse di magnitudo 3.5 e 3.6 erano state registrate nella zona tra le 12 e le 13.

Non si segnalano danni a persone o cose.

