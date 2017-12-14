Sequenza sismica nel Canale Sicilia, dall'8 dicembre 14 scosse

Nel Canale di Sicilia è in corso una sequenza sismica attivata l'8 dicembre dalla scossa di magnitudo 2,6 avvenuta a largo di Ragusa. Da allora ci sono state 14 scosse, 10 delle quali di magnitudo sup...

Nel Canale di Sicilia è in corso una sequenza sismica attivata l'8 dicembre dalla scossa di magnitudo 2,6 avvenuta a largo di Ragusa. Da allora ci sono state 14 scosse, 10 delle quali di magnitudo superiore a 2,0 e 4 di magnitudo superiore a 3,0. Fra queste ultime ci sono quelle di magnitudo 3,9 e 3,7 avvenute alle ore 2,13 e alle 2,59 del 14 dicembre. Lo ha detto all'ANSA Eugenio Privitera, direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

''L'area del Canale di Sicilia - ha spiegato - è molto vasta e c'è un sistema di faglie molto complesso e poco conosciuto, generato dalla spinta della placca africana contro quella euroasiatica''. In questo sistema, ha aggiunto, ci sono due faglie che potrebbero essere collegate alla sequenza sismica in corso: la faglia di Scicli e quella di Capo Passero ma ''ancora non è chiaro quale delle due sia legata a questi terremoti''. Non si può prevedere neanche l'evoluzione della sequenza, "ma proprio per questo - ha rilevato Privitera - non possiamo escludere che si verifichino altre scosse''.