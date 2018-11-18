SEQUESTRATA UNA CAVA ABUSIVA NEL PARCO DELL’ETNA

Una cava abusiva di rocce laviche è stata sequestrata dai carabinieri del comando per la tutela ambientale nel parco dell'Etna nel territorio del Comune di Milo (Ct). I militari dell'Arma hanno blocca...

Una cava abusiva di rocce laviche è stata sequestrata dai carabinieri del comando per la tutela ambientale nel parco dell'Etna nel territorio del Comune di Milo (Ct). I militari dell'Arma hanno bloccato una motopala gommata ed un camion mente stavano effettuando lavori di sbancamento. La zona è sottoposta a speciale vincolo naturalistico e paesaggistico ed e è assolutamente vietato "condurre alcuna attività che ne possa modificarne o alterarne l'aspetto". Poiché il titolare dell'azienda non è risultato in possesso di alcuna autorizzazione è stato denunciato e i due mezzi e il terreno sono stati sequestrati. "Con l'attuale operazione salgono a sette, nell'ultimo anno, - afferma il maggiore dei carabinieri Michele Cannizzaro - le cave abusive nel territorio dei Comuni di Mascali e Milo che sono state da noi scoperte".