SEQUESTRATE 8 MILA SPAZZOLE TERGICRISTALLO CINESI A CATANIA

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catania hanno sequestrato 8.000 spazzole tergicristallo, di origine e provenienza cinese, recanti la marcatura CE, ma sprovviste di documentazione attestante la conformità del prodotto.

“Sebbene per questa tipologia di merce la marcatura CE non sia prevista – spiega l’Agenzia delle Dogane e Monopoli – la sua esistenza poteva indurre in errore il consumatore relativamente alle caratteristiche, alle prove e ai controlli a cui viene sottoposto il prodotto, configurando la violazione del Codice del Consumo“.

La merce sarà regolarizzata a cura dell’importatore, sotto vigilanza dell’autorità doganale, e solo al termine delle operazioni di rietichettatura sarà resa disponibile per la commercializzazione.