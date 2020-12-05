SEQUESTRATE AD ACI SANT’ANTONIO 458 CONFEZIONI DI LUCI NATALIZIE E ARTICOLI ELETTRICI PERICOLOSI.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un servizio orientato al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e sicurezza prodotti, hanno sottop...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un servizio orientato al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e sicurezza prodotti, hanno sottoposto a sequestro 458 confezioni di dispositivi elettrici, tra cui circa 85 mila luci e numerose cuffie per l’ascolto della musica illecitamente venduti presso un esercizio commerciale di Aci Sant’Antonio, gestito da un soggetto di nazionalità marocchina.

L’attività delle Fiamme Gialle della Tenenza di Acireale, focalizzata sulla verifica dei requisiti minimi previsti dalla normativa a tutela dei consumatori, ha consentito di individuare prodotti non conformi agli standard di sicurezza dettati dalla normativa europea e, pertanto, potenzialmente pericolosi e dannosi per la salute umana.

Gli addobbi natalizi, detenuti in esposizione per la vendita, erano privi del marchio “CE” e di ogni altra informazione obbligatoria normativamente prevista, in assenza quindi di qualsiasi parametro di sicurezza.

Per le violazioni al c.d. Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206 del 2005), il titolare dell’azienda è stato segnalato alla locale Camera di Commercio e nei suoi confronti è stata contestata una sanzione amministrativa che va da 9.458 a 56.765 euro.

L’operazione di servizio si colloca nel più ampio quadro delle iniziative intraprese dalla Guardia di Finanza a tutela dei consumatori e finalizzate alla repressione delle pratiche commerciali scorrette che, nel contesto di un mercato già fortemente penalizzato dall’attuale emergenza epidemiologica, attraverso una concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione, legati alla scarsa qualità dei prodotti posti in vendita, danneggia gli operatori economici che commercializzano i propri prodotti in ossequio alle normative vigenti.