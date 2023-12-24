SEQUESTRATE E DONATE IN BENEFICENZA 8 TONNELLATE AGRUMI NON TRACCIATI IN MERCATO CATANIA

Devolute in beneficenza quasi 8 tonnellate di agrumi sequestrati in una recente operazione del Noras del Corpo forestale e del Nipaaf dei Carabinieri.Questa mattina, al Maas (Mercati agro-alimentari S...

Questa mattina, al Maas (Mercati agro-alimentari Sicilia) di Catania gli agenti del Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia e i carabinieri del Nucleo investigativo di polizia agroalimentare ambientale e forestale hanno consegnato al Banco alimentare la merce da destinare ad enti caritativi.

Qualche giorno fa in un'operazione congiunta, a seguito di un'ispezione finalizzata al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla rintracciabilità dei prodotti agro-alimentari, in due box del mercato sono stati individuati arance, limoni, mandarini in più di 450 cassette di vari formati, privi di documentazione che ne attestassero la tracciabilità, violando l’articolo 18 del Regolamento CE n. 178/2002.

Considerato che si tratta di prodotti deperibili, il dipartimento regionale delle Attività Produttive ha emesso un’ordinanza di convalida del sequestro e, constatata l’idoneità al consumo, ha autorizzato di devolvere in beneficenza la merce affidando nella stessa ordinanza al Banco alimentare la distribuzione dei prodotti tramite la sua rete solidale con oltre 400 strutture in tutta la Sicilia.