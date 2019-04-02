SEQUESTRATE MILLE TONNELLATE DI GRANO DURO IN CATTIVO STATO: ALL’INTERNO DI LOCALI RATTI E PICCIONI MORTI

I carabinieri della tutela agroalimentare, in collaborazione con personale delle Asl, a seguito di ispezioni mirate effettuate in tutta Italia in aziende operanti nel commercio all’ingrosso di prodott...

I carabinieri della tutela agroalimentare, in collaborazione con personale delle Asl, a seguito di ispezioni mirate effettuate in tutta Italia in aziende operanti nel commercio all’ingrosso di prodotti cerealicoli, hanno sequestrato a Catania oltre 937 tonnellate di grano duro in cattivo stato di conservazione.

Inoltre gli uomini dell'arma avrebbero trovato all'interno dei locali ratti e piccioni morti.

A seguito della notizia è intervenuto anche l'europarlamentare Corrao chiedendo agli inquirenti di conoscere il nome dell'azienda con la seguente nota:

L’ennesimo sequestro di grano in cattivo stato di conservazione in Sicilia mostra una situazione intollerabile che pone ancora una volta l’accento sulla necessità di controlli più stringenti. Il mio plauso non può che andare ai Carabinieri della Tutela Agroalimentare che per l’ennesima volta sono intervenuti con ispezioni a sventare un attentato alla nostra salute”. A dichiararlo è l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao a proposito del maxi sequestro di oltre 937 tonnellate di grano duro rinvenuto in cattivo stato di conservazione in un deposito del Catanese.

“Adesso - spiega Corrao - è il momento di tirare fuori i nomi di chi se ne infischia della nostra salute e quella dei nostri figli. Per questo chiedo alla Procura di Caltagirone, di diffondere il nome dell’azienda responsabile una volta accertato questo reato. Immaginate quasi mille tonnellate di grano siciliano per uso alimentare, destinato al pane o alla pasta, depositate sfuse a terra all’interno di locali con ratti, piccioni morti ed escrementi. Io lo trovo pericoloso e inaccettabile. Non posso tollerare che rimanga nell’anonimato un’azienda che ha fatto business sulla salute dei siciliani. L’azienda in questione rischia un’ammenda di qualche decina di migliaia di euro, ma se non incominciamo a sanzionare pubblicamente queste imprese scorrette informando i cittadini, non riusciremo a contrastare il fenomeno della contraffazione alimentare che crea un danno di svariati miliardi all’economia del Paese”.