Sequestrati 220 mila articoli pirotecnici e 2 milioni di prodotti non sicuri

Intervento della Guardia di Finanza

95047.it Con l’approssimarsi del periodo natalizio il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha intensificato l’azione di controllo volta a tutelare il mercato e i consumatori dalla vendita di prodotti non sicuri e contraffatti.

I controlli sono stati orientati su tutta la filiera di importazione e vendita dei prodotti, ma in particolare nei confronti di alcuni depositi ubicati nella zona industriale del capoluogo e di Misterbianco.

In questo contesto, i militari del Gruppo di Catania hanno eseguito un intervento presso un grosso capannone gestito da cinesi ove formalmente si svolgeva un’attività di commercio all’ingrosso di ferramenta.

All’interno del deposito i finanzieri hanno scoperto centinaia di scatoloni contenenti prodotti di vario genere: giocattoli, prodotti elettronici, illuminazioni natalizie, utensili e altra merce contraffatta ovvero non a norma per ciò che concerne la sicurezza dei prodotti.

Tra i ripiani del deposito erano presenti anche scatole contenenti una grandissima quantità di artifizi pirotecnici, oltre 220 mila pezzi, detenuti illegalmente in quanto l’impresa non è risultata in possesso delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.