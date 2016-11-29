95047

Sequestrati 220 mila articoli pirotecnici e 2 milioni di prodotti non sicuri

Intervento della Guardia di Finanza

A cura di Redazione Redazione
29 novembre 2016 12:32
Sequestrati 220 mila articoli pirotecnici e 2 milioni di prodotti non sicuri -
Misterbianco
Catania
Dintorni
Condividi

95047.it Con l’approssimarsi del periodo natalizio il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha intensificato l’azione di controllo volta a tutelare il mercato e i consumatori dalla vendita di prodotti non sicuri e contraffatti.
I controlli sono stati orientati su tutta la filiera di importazione e vendita dei prodotti, ma in particolare nei confronti di alcuni depositi ubicati nella zona industriale del capoluogo e di Misterbianco.
In questo contesto, i militari del Gruppo di Catania hanno eseguito un intervento presso un grosso capannone gestito da cinesi ove formalmente si svolgeva un’attività di commercio all’ingrosso di ferramenta.
All’interno del deposito i finanzieri hanno scoperto centinaia di scatoloni contenenti prodotti di vario genere: giocattoli, prodotti elettronici, illuminazioni natalizie, utensili e altra merce contraffatta ovvero non a norma per ciò che concerne la sicurezza dei prodotti.
Tra i ripiani del deposito erano presenti anche scatole contenenti una grandissima quantità di artifizi pirotecnici, oltre 220 mila pezzi, detenuti illegalmente in quanto l’impresa non è risultata in possesso delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.

foto-1
foto-1
L’ingente quantitativo di fuochi d’artificio, del peso complessivo di circa 650 kilogrammi, è stato sottoposto a sequestro e immediatamente trasportato presso un’azienda specializzata del settore ove, in attesa della distruzione, sarà custodito in piena sicurezza.
Anche la restante merce, pari a circa due milioni di prodotti, è stata sequestrata perché sprovvista delle necessarie caratteristiche di sicurezza ovvero contraffatta.
Il titolare dell’impresa è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e detenzione abusiva di materie esplodenti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047