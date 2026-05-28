Sequestrati 2.500 litri di gasolio agricolo: denunciato carrozziere di Vittoria

I finanzieri hanno sequestrato circa 2.500 litri di carburante agricolo e denunciato il titolare di una carrozzeria operante nel territorio di Vittoria

Nuovo colpo contro le frodi nel settore dei carburanti nel Ragusano. I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno sequestrato circa 2.500 litri di gasolio agricolo e denunciato il titolare di una carrozzeria operante nel territorio di Vittoria.

L’operazione, eseguita dalla Compagnia di Vittoria nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sulla filiera dei prodotti energetici, ha portato alla scoperta di tre cisterne contenenti carburante agevolato custodite all’interno dei locali aziendali, insieme alle attrezzature necessarie per il prelievo e l’erogazione.

Gli accertamenti successivi avrebbero inoltre permesso di scoprire che il carburante agricolo veniva utilizzato anche per alimentare i mezzi aziendali, nonostante il prodotto goda di una fiscalità agevolata destinata esclusivamente ad attività agricole.

Il gasolio rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre il titolare dell’attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per presunta sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise sui prodotti energetici e per l’assenza del certificato di prevenzione incendi.

La successiva attività fiscale consentirà ora di determinare l’esatto ammontare dei tributi eventualmente evasi. L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli della Guardia di Finanza finalizzato a contrastare frodi, tutelare i consumatori e garantire la concorrenza leale nel mercato energetico.

Si ricorda che, in base al principio di presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità saranno accertate definitivamente solo con sentenza irrevocabile.