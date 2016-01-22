Sequestrati 5 chili di "erba": arrestato un belpassese, denunciato un paternese

Operazione dei carabinieri di piazza della Regione

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato, nella flagranza, un 49enne di Belpasso e denunciato un 29enne di Paternò, entrambi rei di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, tutti in abiti civili, hanno seguito i loro spostamenti fissando due distinti momenti: Il primo, avvenuto davanti l’abitazione del 49enne dove, questi, cede una busta in cellophane, contenente circa 100 grammi di marijuana, al 29enne che, a sua volta, la va a “piazzare” all’interno della villa comunale cedendola ad un terzo soggetto, un noto assuntore paternese di 37 anni. A quel punto i due pusher e l’assuntore vengono bloccati mentre scatta la perquisizione in casa del 49enne, laddove i militari rinvengono e sequestrano circa 5 chili di marijuana, tra infiorescenze e foglie già triturate, 500 euro in contanti, ritenuti l’incasso per la vendita della droga, nonché due bilance elettroniche di precisione. L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza mentre l’assuntore è stato segnalato alla Prefettura di Catania.