Sequestrati 50 chili di marijuana al casello di San Gregorio

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania nell’ambito dell’intensificazione del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti in particolare di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto, in corrispondenza del casello autostradale di S. Gregorio, un soggetto albanese che trasportava 50 kg di marijuana ben sigillata e occultata all’interno di celle frigorifere in un furgone preso a noleggio.

In particolare, militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria con l’ausilio dell’aliquota Anti Terrorismo Pronto Impiego del Gruppo di Catania hanno sottoposto a controllo ISMAILAJ Ervis (classe 1989) mentre era alla guida dell’autocarro noleggiato. Il cittadino albanese, sin dalle prime domande di rito poste dai Finanzieri, ha palesato evidenti segni di nervosismo.

L’attività ispettiva, infatti, ha consentito di rinvenire, all’interno del vano retrostante dell’automezzo, ben cinque sacchi al cui interno era sigillata l’ingente partita di sostanza stupefacente destinata presumibilmente al mercato etneo, che avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, oltre 300.000 euro.

Informata la Procura della Repubblica, il conducente albanese residente ad Aci Sant’Antonio, è stato tratto in arresto ed accompagnato presso la casa circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.