SEQUESTRATI SETTANTA CHILI DI MARIJUANA DAI CARABINIERI DI PATERNO' , 4 ARRESTI

21 settembre 2020 10:27
Settanta chili di marijuana stoccati in una centrale per la lavorazione della droga sono stati scoperti, a Belpasso nel Catanese, dai carabinieri della compagnia di Paternò.

Lo stupefacente era pronto per essere immesso nel mercato catanese. I militari dell’Arma hanno arrestato quattro persone tra cui una affiliata al clan Morabito-Rapisarda di Paternò ramificazione della famiglia mafiosa dei Laudani ‘Mussi di ficurinià.

