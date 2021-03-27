SEQUESTRATO 500 CHILI DI PESCE ALLA PESCHERIA DI CATANIA
Sanitaria Provinciale, ha ispezionato lo storico mercato della Pescheria, nei pressi di piazza Duomo.
Dai controlli ai punti vendita, è emerso che un ambulante, esercitava l’attività di vendita senza possedere le autorizzazioni previste. Pertanto il Reparto della locale Polizia Commerciale ha provveduto a sanzionare l’abusivo, sequestrando anche l’intero prodotto ittico.
Di rilievo anche la verifica effettuata ai depositi di stoccaggio dei prodotti ittici presenti nelle vicinanze della Pescheria. Disposta, per uno, da parte del personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria ASP di Catania, la sospensione dell’attività per insussistenza dei requisiti igienico-sanitari, nonché la distruzione del pescato ivi conservato.
Nel complesso, la “task force” ha elevato sanzioni amministrative per 14.000 euro, sequestrando 500 Kg di pescato privi della prevista documentazione attestante la provenienza. Del prodotto ittico, la quasi totalità a seguito di visita medico da parte dei veterinari dell’ASP, dichiarata non idoneità al consumo umano sarà destinata alla distruzione
Mentre la quantità di murici, meglio noti come “muccuni”, ancora vivi è stati reimmessi in mare nel proprio habitat naturale dal battello veloce A12 della Guardia Costiera di Catania.