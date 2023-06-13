SEQUESTRATO DALLA FINANZA CARICO DI FALSO OLIO EXTRAVERGINE DESTINATO A UN’AZIENDA TRAPANESE
Olio d'oliva semplice importato come 'extravergine' e per questo sequestrato al porto di Palermo, dove la guarda di finanza ha bloccato un carico di 30 tonnellate proveniente da Andria e destinato a u...
Olio d'oliva semplice importato come 'extravergine' e per questo sequestrato al porto di Palermo, dove la guarda di finanza ha bloccato un carico di 30 tonnellate proveniente da Andria e destinato a una società del Trapanese.
Il provvedimento è scattato nel corso di alcuni controlli sulle spedizioni di prodotti agroalimentari.
L'olio viaggiava con la denominazione di "extra-vergine" ma le analisi dei funzionari dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi avrebbero fatto emergere differenze qualitative.
La diversa tipologia del prodotto non avrebbe potuto consentire di classificare il prodotto come "Evo", cioè olio extravergine d'oliva. Il titolare della ditta della provincia di Andria ritenuto responsabile della tentata frode in commercio è stato denunciato. (ANSA).