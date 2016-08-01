Sequestrato il depuratore di Santa Maria di Licodia

Denunciate due persone

95047.it La procura di Catania ha chiesto e ottenuto dal gip il sequestro dell'impianto di depurazione del comune di Santa Maria di Licodia. Secondo le indagini e le analisi dei tecnici dell'Arpa l'impianto ha gravi carenze. I valori delle analisi mostrano nell'acqua scaricata nel vallone Solpa Maneri una presenza abnorme i batteri fecali, azoto ammoniacale, macrodescittori. Le acque poi confluiscono nel Simeto. Due persone sono indagate.

L'impianto - dice la procura - che non ha autorizzazione allo scarico, non verrà però fermato perchè i rischi per la popolazione sarebbero più gravi. Il gip ha concesso l'autorizzazione all'uso ma nominando subito custode il direttore dell'Arpa Catania che dovrà assicurare il funzionamento dell'impianto secondo le norme.