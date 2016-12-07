Sequestrato e picchiato: anziano in prognosi riservata

Fermati un 23enne e un 22enne

95047.it I carabinieri della Compagnia di Caltagirone unitamente ai colleghi della Stazione di Grammichele a conclusione di una attività investigativa d’intesa con la Procura della Repubblica calatina, hanno sottoposto a fermo il 22enne Gianpaolo Di Stefano ed il 23enne Agrippino Leandro Strano, entrambi del luogo. L'accusa è di tentata rapina aggravata, sequestro di persona aggravato e lesioni personali aggravate in concorso.

I due, il pomeriggio del 4 dicembre scorso, hanno bloccato un pensionato di 69 anni mentre si trovava in Piazza Dante costringendolo ad accompagnarli nella sua abitazione dove è stato ripetutamente picchiato al fine di farsi consegnare il denaro di cui credevano disponesse mettendo a soqquadro tutta la casa, senza poi portar via nulla e darsi alla fuga. Dopo un’approfondita attività di sopralluogo a cura di personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Catania, le indagini si sono immediatamente concentrate sull’individuazione delle telecamere dei circuiti di videosorveglianza in grado di riprendere le fasi iniziali dell’efferato reato, per poi culminare nella perquisizione delle abitazioni dei sospettati, attraverso cui sono stati rintracciati gli elementi necessari ad avvalorare le loro responsabilità in merito ai fatti contestati.

La vittima è stata trasportata all’ospedale Garibaldi di Catania dove è tuttora ricoverata nella divisione di rianimazione in prognosi riservata e le cui condizioni permangono gravi.

I fermati sono stati associati nel carcere di Caltagirone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.