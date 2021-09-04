SEQUESTRATO UN PATRIMONIO DI OLTRE 12 MILIONI DI EURO A 65ENNE MISTERBIANCHESE

Alcune ville con piscina in Sicilia, un appartamento nel Bolognese, oltre a beni e rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro. E' il patrimonio sequestrato dalla Guardia...

La misura, emessa dal Tribunale su richiesta della Dda (pm Marco Forte), colpisce quello che i finanzieri definiscono "un vero e proprio impero economico", realizzato con i proventi di attività delittuose, a fronte di redditi dichiarati modesti.

Secondo gli investigatori, l'uomo ha alle spalle una 'lunga carriera' di denunce, arresti e condanne per gravi reati: traffico di stupefacenti, minacce, estorsione e usura, oltre a violazioni tributarie.

Nel 2013 fu arrestato perché ritenuto mandante del tentato omicidio di un imprenditore, che non voleva cedere a pressioni per rinunciare a un appalto nel Bolognese, avvenuto a Faenza nel 2009, in concorso con pregiudicati affiliati a una nota cosca siciliana.

Dopo una condanna per quella vicenda, il 65enne è ora tornato a vivere in Sicilia.

Molti dei beni che gli sono stati sequestrati erano intestati alla moglie e ai figli, ma le indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Bologna hanno permesso di ricostruire il quadro patrimoniale riconducibile all'uomo, costituito prevalentemente da immobili di lusso in Sicilia e da un appartamento da 200.000 euro nei dintorni di Imola.