SEQUESTRO 47 KG COCAINA, HASHISH E MARIJUANA A CATANIA,2 ARRESTI

Quarantesette chili di droga tra marijuana, hashish e cocaina provenienti dalla Spagna sono stati sequestrati a Catania da militari della Guardia di finanza, che hanno arrestato due uomini, rispettiva...

Quarantesette chili di droga tra marijuana, hashish e cocaina provenienti dalla Spagna sono stati sequestrati a Catania da militari della Guardia di finanza, che hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 40 e 35 anni, residenti nel capoluogo etneo.

Gli arresti, su richiesta della Procura della di Catania, sono stati convalidati dal Gip.

Ventinove chili di droga - 22,5 kg. di marijuana, 3,8 kg di hashish e 2,4 kg. di cocaina sono stati trovati - insieme con un bilancino e strumenti per confezionare lo stupefacente - in un deposito, dove è stato bloccato il proprietario, il 40 enne. I militari hanno poi accertato che la droga era stata inviata dalla Spagna in trolley spediti tramite corrieri, a vari indirizzi del Catanese. I militari hanno successivamente intercettato una spedizione in arrivo di altri 19 chilogrammi di marjuana ed arrestato il destinatario, il 45enne.