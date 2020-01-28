SEQUESTRO DA 25 MILIONI DI EURO PER IMPRENDITORE DI MISTERBIANCO

Il 3 dicembre u.s., su delega di questa DDA, i Carabinieri del ROS eseguirono un provvedimento cautelare personale a carico di 9 persone con contestuale sequestro di beni immobili, per un valore compl...

Il 3 dicembre u.s., su delega di questa DDA, i Carabinieri del ROS eseguirono un provvedimento cautelare personale a carico di 9 persone con contestuale sequestro di beni immobili, per un valore complessivo di € 12.660.000.

Parte dei beni colpiti dal provvedimento appartengono alla Co.Invest Srl, società operante nel settore della locazione immobiliare, e vennero sottoposti a sequestro perché acquistati con denaro consegnato a SIGNORELLI Domenico da ERCOLANO Aldo cl. 60 negli anni ‘90. Le somme, oltre che a ERCOLANO, erano certamente riferibili anche a SANTAPAOLA Benedetto ed a CESAROTTI Giuseppe cl. 44.

Gli approfondimenti eseguiti dopo l’esecuzione del provvedimento hanno consentito di acquisire indizi di reità a carico di SIGNORELLI Domenico cl. 65, imprenditore misterbianchese, al quale è stata notificata l’informazione di garanzia per il delitto di cui agli artt. 648 bis e 416 bis 1 cp (riciclaggio aggravato dall’aver agevolato la famiglia di cosa nostra denominata SANTAPAOLA - ERCOLANO).

Quest’ultimo, infatti, in qualità di amministratore formale (fino al 2004) e sostanziale (all’attualità) della società Co.Invest Srl, provvedeva a reinvestire, custodire ma anche a capitalizzare (a distanza di anni dall’originario investimento) i proventi dell’associazione mafiosa a lui consegnati, sicché la società è divenuta lo strumento per la commissione del delitto di riciclaggio aggravato.

Sulla scorta di tali evidenze, questa DDA ha richiesto al GIP Distrettuale, che ha accolto la richiesta, l’emissione di un Decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto l’intero assetto societario della Co.Invest.

L’esecuzione del provvedimento, delegata ai Carabinieri del ROS, è avvenuta il 27 gennaio u.s. ed il valore dei beni immobili sequestrati è prudenzialmente stimato in € 25.000.00 (venticinque milioni di euro).